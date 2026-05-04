富士山が見える一番遠い場所 西は和歌山県、東は福島県 見えるかどうかのカギは地形と天候 景色のなかに富士山の姿を見つけると、思わず嬉しくなりませんか。富士山は私たち日本人にとって、無意識のうちに探してしまう存在なのかもしれません。 江戸時代、初めて精密な日本地図をつくった伊能忠敬も、各地を測量するなかで、富士山が見える地点を地図に残していたといわれています。 富士山は、理論上では平地から