走るときは心拍数が大事！ランニングの際にキープすべき心拍数の基準とは 自分の心拍数を把握して走るペースの目安にする 「ウォーキングは『ややキツい』と感じる運動強度をキープしましょう」と健康増進やダイエットを目的にした場合、ランニングも同じ運動強度で行ないます。しかし、「ややキツい」という表現ではわかりづらい人も多いでしょう。そこで、具体的な数値として参考になるのが「心拍数