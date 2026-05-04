民を救い出したモーセ 葦の海の奇跡と荒野に降ったマナ ヨセフの導きでエジプトに移り住み、飢饉（ききん）を生き延びたイスラエルの民でしたが、ファラオは勢力を強めていく彼らを疎（うと）むようになりました。 ファラオはイスラエル人を強制労働で苦しめるとともに、これ以上増えないよう男児の殺害を命じました。しかし、息子を殺すに忍びなかったある女が子を籠（かご）に入れてナイル川の畔（ほとり）に置いた