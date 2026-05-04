5月5日に開幕を迎えるAFC U17アジアカップサウジアラビア2026に臨むU-17日本代表は、事前キャンプを行ったエジプトからサウジアラビアのジェッダへと移動し、準備を続けている。3日の練習にはケガや病気での直前の離脱者などもなく、全選手が問題なく参加。シャドートレーニングや実戦練習で汗を流し、目前に迫った開幕に備えた。明るい選手が揃っているだけに笑いも多く聞こえるトレーニングとなったが、試合を想定したメニュ