『JAPAN JAM 2026』の5月4日公演について、開催中止が発表された。 （関連：【画像】『JAPAN JAM 2026』5月4日公演中止） 主催者によると、強風の影響により会場内の安全確保が困難と判断したことに加え、交通機関のダイヤにも大幅な乱れが生じていることから中止を決定したという。参加者、出演アーティスト、スタッフの安全を最優先に考えた結果の判断としている。 なお、5月5日公演の開催可否については現在協議