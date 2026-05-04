バスケットボールB1は3日、各地で13試合が行われ、レギュラーシーズンの全日程が終了。B1チャンピオンシップ(CS)の組み合わせが決定しました。Bリーグ25-26シーズンは東西に分かれてレギュラーシーズンを行います。トーナメント戦となるCSは、各地区の1位および2位のクラブの4チームと各地区の上位2クラブを除いた22クラブのうち上位4クラブがワイルドカードとして進出します。西地区を制した長崎ヴェルカ(CS出場権1位)がホームに