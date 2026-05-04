サッカーのドイツ1部でフライブルクは1―1で引き分け、3日のウォルフスブルク戦でFW鈴木唯人（24）が右肩付近を痛めて交代した。後半33分に相手選手に後方から激しく当たられ、しばらく起き上がることができなかった。ピッチ上で医療スタッフのチェックを受け、3分後に自ら歩いて退いた。加入1年目の鈴木は今季公式戦41試合に出場して9得点5アシストを記録。7日に1―2から逆転を目指すブラガ（ポルトガル）との欧州リーグ準決