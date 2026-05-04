戦闘終結に向けてイランがアメリカに提示した14項目の提案について、イランはアメリカ側から回答があったと明らかにしました。イラン側は内容を精査しているということです。イラン国営メディアは3日、戦闘終結に向けてアメリカに提示した14項目の提案をめぐり、イラン外務省のバガイ報道官が仲介国のパキスタンを通じてアメリカからの回答を受け取り、現在、内容を精査していると述べたと報じました。また、バガイ報道官は、「我