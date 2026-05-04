「広島（降雨中止）中日」（３日、マツダスタジアム）広島が３日、先発ローテを再編することが分かった。この日の中日戦が雨天中止となったことを受けての措置。当初先発予定だった栗林良吏投手（２９）は、６日のＤｅＮＡ戦（横浜）に登板することが決まった。４日からのＤｅＮＡ３連戦先発は大瀬良、床田、栗林になる見込みだ。背番号２０は、雨天中止が決まるとブルペンで４０球を投げ調整した。登板日が変更となった。