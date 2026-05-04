◇インターリーグホワイトソックス3−4パドレス（2026年5月3日サンディエゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が3日（日本時間4日）、パドレス戦に「2番・一塁」で先発出場も、2試合連続の無安打で両リーグ単独トップとなる14号は飛び出さなかった。チームも惜敗で連勝は5でストップ。今季初の勝率5割を逃した。とはいえ、過去3年連続100敗以上を喫しているチームは、今季ここまで大健闘。その中心に村上がいるこ