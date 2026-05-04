静岡国際陸上の日本グランプリシリーズ・静岡国際（エコパスタジアム）は3日、男子800メートルで日本記録保持者の落合晃（駒大）が自身の記録を更新する1分43秒90で日本新記録を樹立した。日本が世界で長く苦戦を強いられてきた中距離界に現れた19歳の逸材は、駅伝界の名将が血をたぎらせるポテンシャルを秘めている。インパクト十分の103秒だった。男子800メートルのタイムレース3組、日本記録保持者の落合はペーサーが引っ張