中谷潤人に判定勝ち「少し休んでから頑張りたい」ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥と弟でWBC世界バンタム級王者の井上拓真（ともに大橋）が3日、東京ドームで行われたダブル世界タイトルマッチから一夜明け、横浜市内の所属ジムで、兄弟そろって会見した。前夜は尚弥が元世界3階級制覇王者の中谷潤人（M.T）に3-0の判定勝ち。世紀の一戦を終えて、緊張から解放されたからか、まさかの天然ぶりで会場を