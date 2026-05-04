テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）が４日に放送され、２日に福島・郡山市で行われた羽鳥アナウンサーと番組コメンテーターの玉川徹氏のトークショーについて紹介した。ＫＦＢ福島放送の開局４５周年を記念した「ＫＦＢまつり」が催され、その中で番組を代表して２人が登壇しトークを繰り広げた。番組ではその模様を映像とともに紹介した。その中で玉川氏は月曜コメンテーターの俳優・石原良純