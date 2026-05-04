ベランダにやってくるハトのフン被害に悩んで試みた"ある対策"がSNSで話題となっている。 【写真】本物そっくり！実際のカラスの模型 その対策とは黒いレジ袋をセロハンテープで形を整えカラスの模型を作るという意外なもの。 Threadsで見る しかしそれをベランダに設置したところ、実際にハトが寄りつかなくなる効果を発揮したという。 このアイデアを生み出した日本画家・造形作家の中田文花さんにお話を聞いた。 &#