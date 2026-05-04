女優のメリル・ストリープ(76)は、2006年公開の映画「プラダを着た悪魔」に出演する直前、「引退を考えていた」と明かした。ファッション誌「ランウェイ」の鬼編集長ミランダ・プリーストリー役は代表作のひとつだが、実はオファーを一度断っていたという。 【写真】日本上陸ド派手衣装でアン・ハサウェイとノリノリの大物女優 4月29日放送のNBC「TODAY with Jenna + Sheinelle」に出演したメリル