ドラマ「ストレンジャー・シングス未知の世界」などで知られる、女優のミリー・ボビー・ブラウンは、「エノーラ・ホームズ」シリーズ最新作で、自身が演じる主人公の成長がみられることをとても喜んでいるという。シャーロック・ホームズの妹エノーラの活躍を描くシリーズ第3弾で、再び主演を務めるミリーはそのキャラクターの変化を見るのを楽しん