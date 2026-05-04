JR四国 JR四国は、海上での強風が予想されるため、4日午前8時半ごろから11時ごろにかけて、瀬戸大橋線(児島駅～宇多津駅間)の運転を見合わせると発表しました。 運休が決まった列車は下記の通りです。 【快速マリンライナー】（下り：児島→高松方面）13号（児島駅9：09発）～21号（児島駅10：48発）（上り：高松→児島方面）14号（高松駅8：22発）～22号（高松駅10：10発）いずれも岡山～