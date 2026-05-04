ドナルド・トランプ米国大統領が真夜中に正体不明の女性や閣僚らと水着姿で写った人工知能（AI）画像を公開し、話題となっている。このような演出の裏には、自身の不動産開発の経歴を強調し、国家の象徴を成功裏に復元したという事績の広報が込められていると解釈される。トランプ大統領は1日夜（現地時間）、自身のソーシャルメディア（SNS）アカウントを通じてAIで生成された写真を投稿した。写真の中のトランプ大統領は水着姿で