和食のファストフードチェーン『なか卯』から暑くなるこれからの時期にうれしい冷たいメニューが登場する。2026年4月28日から売り出されるのは、「痺辛麻辣（シビカラマーラー）冷やし担々うどん」。毎年夏の定番として販売される“冷やし坦々うどん”だが、今回はいったいどんな味わいになっているのか。痺れる辛さ、本格四川風の刺激的な一杯『なか卯』の夏の定番メニュー“冷やし坦々うどん”。2026年は「痺れる辛さと濃厚な味