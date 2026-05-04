老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、パートの給与から天引きされている厚生年金保険料についての質問です。Q：70歳手前で働いています。給与から厚生年金保険料が引かれていますが、これっていつから