明治安田生命保険は、全国の新入社員（学生）880人を対象に「理想の男性上司」に関するアンケート調査を実施しました。今回は、【文化人部門】の調査結果をランキング形式で紹介します！【10位までの全ランキング結果を見る】2位：安住紳一郎2位は、アナウンサーの安住紳一郎さんでした。落ち着いた語り口や誠実な姿勢が評価され、「知性的・スマート」「頼もしい」といった安定感のある上司像として多くの支持を集めています。1位