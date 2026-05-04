DeNAがヤクルトに12−2で勝利。打線は5安打3打点の宮崎敏郎を中心に奮起し、計12得点を挙げて快勝した。3日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』では、石田裕太郎の今季2勝目に注目が集まった。石田は走者を背負いながらも要所を締める投球で、6回無失点の好投を披露した。今季は好投を続けるも勝ち星に恵まれない試合が目立ったが、2つ目の白星を手にした。番組内で岩本勉氏が「ベンチを盛り上げる投手に勝ち星がつく