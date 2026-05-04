◆ キャッチャー変更が功を奏した？3日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』では、阪神・才木浩人の投球に注目が集まった。直近2試合で大量失点が続いた才木だったが、この日は7回無失点11奪三振と好投を見せ、3勝目を挙げた。また、今季は坂本誠志郎と組む機会が続いていたが、以前組んでいた梅野とのバッテリーだった。これに対し、斎藤雅樹氏は「才木といえばストレートなんですが、今日は違った」と評価。「序盤はス