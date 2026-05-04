日本人の強みとは何か。パーソナルスタイリストの政近準子さんは「グローバルに通用する日本人の良さは、誠実さやきめ細やかさ、空気が読める力が大きい。こうした強みは、ファッションにおいても世界から注目を集めている」という――。※本稿は、政近準子『装力』（時事通信社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／brize99※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／brize99■商談で「相手の服装」が示していること