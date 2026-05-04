「腸活は美容に良い」とよく聞きます。しかし本当に、腸内環境が乱れると老化は進んでしまうのでしょうか。今回は「腸内環境が乱れると老化が進む」という噂について、22歳から49歳までのマイナビニュース会員401名にアンケートを実施しました。その結果、本当だと思う方が84%、嘘だと思う方が16%と、肯定派が多数を占めました。回答者からは、「腸内環境と体調や若々しさは関係している」と感じる声がある一方、「老化との直接的