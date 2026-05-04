付き合い始めたばかりの時は、まだお互いを深く知っているわけではないので、いろんなことを不安に感じてしまいがち。ほんのちょっとしたことで悩んでしまう方もいらっしゃるのではないでしょうか。ということで今回は、「付き合ったばかりの時に悩みがちなこと９パターン」を紹介します。【１】デート中、嫌いな食べ物を残しにくい嫌いな食べ物が出てきた時、彼に嫌われるのが嫌で残せないというケースもあるかもしれません。どう