ドラマ『コーヒープリンス1号店』『宮〜ラブ・イン・パレス』などで名を馳せた女優ユン・ウネが、若々しいスイムウェア姿を公開した。去る5月2日、ユン・ウネは自身のインスタグラムを更新。【写真】ユン・ウネ、透かし編みウェアでプールにキャプションには、水色のハートの絵文字を綴り、複数枚の写真を投稿した。公開された写真には、プールでゆったりと過ごすユン・ウネの姿が収められていた。彼女は、水色のワンピースのよう