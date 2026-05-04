月収10万円のアルバイト生活から、わずか数年で月収400万円──。ゆきやさんは、そんな夢物語を実現した“動画”クリエイターだ。彼の主戦場は、クリエイターが月額制のファンクラブ運営やコンテンツ販売ができるプラットフォーム「myfans」（マイファンズ）だ。実質、個人が制作した“同人動画”が流通する主要な場となっており、制作会社と事務所が契約、流通などを管理する従来の”適正作品“に対し、近年急速に市場を拡大させ