Y2Kムードや平成リバイバルが注目される今、世界中で愛された『シークレット・アイドル ハンナ・モンタナ』の特別コレクションがMUSより登場します♡ポップでノスタルジックな世界観を、ファッションや雑貨に落とし込んだ今回のラインナップ。懐かしさに胸が高鳴る人も、今あらためて新鮮に感じる人も楽しめる、特別なコレクションです。 憧れの世界観を日常に取り入れて ©DISNEY “Miracle Unique Sm