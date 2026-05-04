「阪神３（降雨コールド）０巨人」（３日、甲子園球場）阪神・才木浩人投手（２７）が７回４安打１１奪三振の完封で３勝目。過去２度の登板はいずれも６失点と調子を崩していたが、初の中４日で結果を残した。デイリースポーツ評論家の糸井嘉男氏（４４）は好投について「少し配球を変えた印象」と解説した。◇◇才木投手に尽きますね。完全に本来のピッチングを取り戻しました。６失点した２試合は、直球がシュート