JR四国によりますと、きょう（４日）JR瀬戸大橋線は、海上での強風等が予想されるため、以下の時間帯の列車で運転を見合わせると発表しています。 【写真を見る】JR瀬戸大橋線きょう（4日）午前8時30分ごろ～11時ごろ「児島～宇多津間」運転見合わせ海上で強風が予想されるため JR瀬戸大橋線 JR瀬戸大橋線・児島～宇多津間・午前8時30分頃～午前11時頃列車の運転を見合わせなお、バス等による代