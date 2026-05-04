見上愛と上坂樹里がダブルヒロインのNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜金曜）第26話が4日に放送された。※以下ネタばれを含みます。あらすじは、看護指導の教師、バーンズ（エマ・ハワード）がスコットランドからやってきた。直美（上坂樹里）と多江（生田絵梨花）が通訳をしながらすぐに授業が始まるが、内容は想定外のことばかり。りん（見上愛）は質問をしてみるが…。バーンズは自分で考えなさいと話す。ベッドのシーツの敷