メ～テレ（名古屋テレビ） 3日夜、名古屋市名東区のマンションで火事があり、男性1人が重傷です。 3日午後8時20分ごろ、名東区神月町の7階建てのマンションで「3階から白煙が出ている」と近所の人から消防に通報がありました。 消防車両12台が出動し火は約2時間後に消し止められましたが、3階の一部屋が焼けました。 この火事で火元とみられる部屋から40代くらいの男性1人が病院へ運ばれました。 重傷とみら