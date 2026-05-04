パリ五輪・柔道女子57キロ級に出場し、「9等身美女」と話題をさらったダリア・ビロディド選手（ウクライナ）が2026年4月28日、自身のインスタグラムを更新。タイトな赤ドレス姿を披露した。『プラダを着た悪魔2』のイベントでビロディド選手は、真っ赤なドレスを着こなす姿やサングラスをかけてポーズをきめる様子など、7枚の写真を投稿した。映画『プラダを着た悪魔2』のイベントでのオフショットとして、さまざまなポーズをとっ