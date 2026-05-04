うちの子の気になる様子 「人とコミュニケーションをとるのが苦手」「忘れ物が多い」「落ち着きがなく、じっとしていられない」「もくもくと好きなことをやり続ける」などの気になる子どもの様子から発達障害なのかな？ グレーゾーンなのかな？ それとも成長段階の一時的なもの？と悩んでしまうこともあるかもしれません。 誰もが当てはまることでもある イラスト：本田佳世