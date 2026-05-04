猫の毛柄を決める毛色の遺伝子 これまでに説明してきた遺伝学の基本を思い出しながら、毛色を決める８つの遺伝子の特徴と優劣関係を見ていきましょう。 序盤で触れたとおり、日本猫の毛色（毛柄）は４つの遺伝子座にある８つの遺伝子の組み合わせで決まります。それぞれの遺伝子には、黒や茶キジの毛を生やす、黒キジ模様を入れる、お腹を白くする……といった特性があります。さまざまな個性を持つ遺伝子が組み合わさっ