3日午後、福岡市・天神のビルで火事がありました。ケガ人はいませんでした。警察と消防によりますと、3日午後0時半すぎ、福岡市・天神で、「8階建てのビルの地下1階で煙が充満している」とビルの従業員の女性から消防に通報がありました。消防車14台が出動して消火にあたり、火は地下1階の1室、約20平方メートルを焼いて1時間半後に消し止められました。ケガ人はいませんでした。警察と消防が出火の原因を調べています。