「パドレス４−３ホワイトソックス」（３日、サンディエゴ）パドレスが競り勝ち、連敗を４で止めた。１点リードの九回は守護神のミラーが登板。両リーグ最多の１１セーブ目を挙げた。ミラーは１１連続セーブ機会に成功。先頭のマイドロスを１０１マイルの速球で見逃し三振に仕留め、続く代打・ケーロは空振り三振。ピーターズに右前打を浴び二盗を許したが、後続を断った。