あれ？ お母さん…溺愛している弟には頼らないんですね…。娘の身を案じているのかと思いきや、自分の身を案じていたようです。このあとも、無関心だったはずの娘にあれこれ言い始めて…!?お母さん急にどうしちゃったの？>>【まんが】やさしさに焦がれる(ウーマンエキサイト編集部)