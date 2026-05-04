「パドレス４−３ホワイトソックス」（３日、サンディエゴ）ホワイトソックスが競り負け、連勝が５で止まった。村上宗隆内野手は「２番・一塁」で出場。４打数無安打、２三振だった。初回無死一塁の第１打席は左飛、三回の第２打席は中飛に倒れた。六回先頭の第３打席は見逃し三振。八回１死の第４打席も見逃し三振に倒れた。打線は三回にロモのソロで先制。１−３の七回に代打・ヒルが同点２ランを放った。前ＤｅＮＡの