開催：2026.5.4 会場：Ｔモバイル・パーク 結果：[マリナーズ] 1 - 4 [ロイヤルズ] MLBの試合が4日に行われ、Ｔモバイル・パークでマリナーズとロイヤルズが対戦した。 マリナーズの先発投手はルイス・カスティジョ、対するロイヤルズの先発投手はクリス・バビクで試合は開始した。 3回裏、3番 ジョシュア・ネーラー 2球目を打ってファーストゴロ 3塁ランナーは本塁