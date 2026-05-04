開催：2026.5.4 会場：エンゼルスタジアム 結果：[エンゼルス] 1 - 5 [メッツ] MLBの試合が4日に行われ、エンゼルスタジアムでエンゼルスとメッツが対戦した。 エンゼルスの先発投手はジャック・コハノビツ、対するメッツの先発投手はクレイ・ホームズで試合は開始した。 1回裏、4番 ホルヘ・ソレア 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでエンゼルス得点 LAA 1-0 NYM 4回表、7番 マーク・