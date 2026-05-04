開催：2026.5.4 会場：ペトコ・パーク 結果：[パドレス] 4 - 3 [Wソックス] MLBの試合が4日に行われ、ペトコ・パークでパドレスとWソックスが対戦した。 パドレスの先発投手はグリフィン・キャニング、対するWソックスの先発投手はアンソニー・ケイで試合は開始した。 3回表、9番 ドルー・ロモ 初球を打ってライトスタンドへのホームランでWソックス得点 SD 0-1 CWS 4回裏、2番 ミゲル・ア