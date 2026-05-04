韓国で緊急分娩が必要な妊婦が搬送先の病院を見つけられず、約300km離れた病院まで搬送されたものの、胎児が死亡するという事案が発生した。【関連】外国人妊婦、韓国でたらい回しの末に“救急車出産”5月2日、消防当局によると、前日の1日午後11時3分ごろ、韓国中部・忠清北道清州市興徳区（チュンチョンブクト・チョンジュシ・フンドクグ）のある産婦人科で、妊娠29週目の30代妊婦の胎児の心拍数が低下しているとの通報があった