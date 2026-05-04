2026年4月29日、中国メディアの環球網はシンガポールメディア「Think China」の記事を基に、食糧の安定供給の保障において、中国が農業分野での種苗育成技術を半導体産業と同様に重視し、発展に着手していると伝えた。記事は初めに、「国際的な貿易摩擦が増え、サプライチェーンへの衝撃が頻発することを背景に、中国は種苗栽培や雑種交配、遺伝子組み換え技術を通じた遺伝子研究の強化から、食糧システムの上流環境の整備を進めて