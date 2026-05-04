4日のプロ野球は今季初勝利を狙う9人の投手が先発マウンドに上がる。シーズン初登板を迎えるのは、巨人の戸郷と阪神の門別。戸郷は24年7月5日から8試合で6連勝中という好相性のヤクルト戦で白星発進を目指す。広島の大瀬良、中日の中西、日本ハムの福島はここまで0勝1敗。デビュー3試合目となるドラフト1位ルーキーの中西はプロ初勝利を強敵・阪神から挙げるか。ヤクルトの奥川、DeNAの竹田、西武の菅井、ロッテの小島は0