スタンフォード大で2年目のシーズンを迎えた佐々木麟太郎内野手（21）は着実な成長を印象付けている。今季は41戦に出場し、打率.261、チーム最多の14本塁打をマーク。打率こそ昨季の.269を少々下回るが、本塁打は前年比で既に倍増させ、何よりもOPS.981は優れた数字（昨季の佐々木は7本塁打、OPS.790）だ。4月26日（日本時間27日）のフロリダ州立大戦では逆転サヨナラ満塁本塁打を放ち、このシリーズ開始前までNCAA全米8位だった