今季の中日戦は開幕から無傷の6連勝中。敵地のバンテリンドームでは3勝0敗で、開幕からに限らず同一シーズン4連勝なら15年以来11年ぶりだ。また、今季のデーゲームは10勝1敗1分けで、1分けを挟んで8連勝中。9連勝となれば23年の5〜6月に記録して以来となる。阪神の予告先発は今季初登板の門別。“中日戦＆デーゲーム”連勝の流れを後押しに、今季初勝利を挙げることができるか。