長崎市の斜面地にある空き家を宿泊施設に再生させた建築家の小笠原太一さん＝2026年3月坂の多い長崎市で、斜面地にある空き家を建築家小笠原太一さん（46）が次々と再生させている。高齢化や人口減少により増える無人の家屋が宿泊施設などに改修された。「ただの空き家活用ではなく、地域全体の価値を上げたい」。住民交流や地域活性化にもつながっている。（共同通信＝久保光輝）「ここは全て空き家だったんですよ」。斜面地