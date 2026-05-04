ブドウ畑（奥）について説明する矢野映さん＝北海道函館市フランス・ブルゴーニュ地方で約300年の歴史を持つ老舗ワイナリー「ドメーヌ・ド・モンティーユ」は、2017年に日本法人を設立し、北海道函館市でのワイン造りを始めた。8年が過ぎた昨年、自社栽培のブドウを使ったワインを初出荷。同法人のゼネラルマネジャー矢野映さん（66）は「函館での歴史は始まったばかり」と未来を見据える。（共同通信＝金子茉莉佳）矢野さんに